Арману Саакяну предъявлено обвинение

Арман Саакян, бывший начальник управления по управлению государственным имуществом РА, привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу в Главном следственном управлении Следственного комитета РА.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь Следственного комитета РА Рима Еганян.

«Арман Саакян и еще несколько человек были привлечены к уголовному делу в связи с отчуждением земельного участка, примыкающего к территории одной из школ в Ереване. Следствие продолжается", - сказал Еганян.

Арман Саакян был назначен начальником Департамента управления государственным имуществом при Правительстве Республики Армения 22 июня 2011 года, а в 2018 году был освобожден от должности.

Лилит Демурян