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Арману Саакяну предъявлено обвинение

Арману Саакяну предъявлено обвинение

Арман Саакян, бывший начальник управления по управлению государственным имуществом РА, привлечен в качестве  обвиняемого по  уголовному делу в Главном следственном управлении Следственного комитета РА.

Об этом в беседе с  Арменпресс сообщила пресс-секретарь Следственного комитета  РА Рима Еганян.

 «Арман Саакян и еще несколько человек были привлечены к уголовному делу в связи с отчуждением земельного участка, примыкающего  к территории  одной из школ в Ереване. Следствие продолжается", - сказал Еганян.

Арман Саакян был назначен начальником Департамента управления государственным имуществом при Правительстве Республики Армения 22 июня 2011 года, а в 2018 году был освобожден от должности.

 

 

Лилит Демурян

 

 

 

 


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