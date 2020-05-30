COVID-19: число подтвержденных случаев в мире превысило 6 млн — СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нового типа в мире, COVID-19, превысило 6 миллионов 35 тысяч.

Как передает Арменпресс, данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 366 тысяч. Более 2 миллионов 662 тысяч человек выздоровели.

В Соединенных Штатах, где зарегистрировано наибольшее количество людей, инфицированных вирусом, зарегистрировано 1 793 530 случаев. Число погибших здесь составляет 104 542. С этим индексом Соединенные Штаты являются первыми в мире. Общее количество подтвержденных случаев в Бразилии, которое заняло второе место, достигло 468 338, а число смертей - 27 944. На втором месте Россия, где 387 623 человека заражены коронавирусом. В стране 4 374 человека умерли от инфекции.

Количество подтвержденных случаев в Испании составляет 285 644. Уровень смертности составляет 27 121.

Следующим по количеству инфицированных людей является Соединенное Королевство с общим числом 271 222 человек. Число погибших составляет 38 161 человек. По уровню смертности Соединенное Королевство является первым в Европе и вторым в мире после Соединенных Штатов.

За Великобританией следует Италия, где общее число людей, инфицированных коронавирусом, составляет 232 248, а число смертей - 33 229. За Италией следует Франция, где число инфицированных в этой европейской стране составляет 186 835 человек, а число погибших - 28 714 человек.

В Германии подтверждено 186 835 случаев. 8 тысяч 594 человека погибли здесь от инфекции. Следующей является Индия. Здесь подтверждено 173 763 случая инфекции, 4 980 человек умерли. Турция, которая следует за Индией, входит в первую десятку: 162 120 инфицированных и 4 489 погибших.

Количество подтвержденных в Китае случаев за один день увеличилось на 4. Общее количество подтвержденных случаев составляет 82 999, из которых 78 302 выздоровели. Число погибших составляет 4634 человека. В последние дни не было случаев смерти от инфекции.

Число случаев заболевания в Грузии достигло 757 человек, 12 человек погибли с момента вспышки.

Саудовская Аравия является ведущей страной в арабском мире по количеству людей, инфицированных вирусом. Количество подтвержденных случаев составляет 81 766. Число подтвержденных случаев составляет 52 907, а число смертей - 36. Общее количество зараженных людей в ОАЭ составляет 33 170, а число погибших - 260.

Число зараженных людей в Кувейте достигло 25 тысяч 184, число погибших - 194. В Египте подтверждено 22 082 случая, 879 человек умерли. В Ираке было 5873 и 185 смертей. В Ливане подтверждено 1172 случая заражения. Смертность составляет 26. Число зараженных людей в Сирии достигло 122. 4 человека погибли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и территорий превысило 212.