Полиция сообщает о раскрытии правонарушений бывшего президента ФФА

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных на основе информации, полученной в Департаменте по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции, были получены фактические данные о том, что бывший президент ФФА, используя свои руководящие и другие полномочия против интересов организации, организовал через соответствующих должностных лиц мэрии Еревана процесс регистрации земельного участка более 26 тысяч квадратных метров Федерация на имя своих родственников.

«Согласно информации, известной следствию, в ноябре 2014 года президент федерации добровольно отказался от упомянутого земельного участка стоимостью около 800 миллионов драм от имени Союза ФФА. Затем мэр Еревана и ответственные должностные лица муниципалитета, нарушив ряд требований Закона РА о местном самоуправлении, Земельного кодекса, а также Закона РА о публичных переговорах, использовали свои полномочия против интересов службы, в январе 2016г. организовали формальные аукционы, в результате которых земельный участок стоимостью 800 млн драмов были куплены на общую сумму 169 млн. 219 тыс драмов исключительно лицами, связанными с президентом федерации и под его влиянием. После этого в результате заключения ряда договоров формально личного пожертвования часть упомянутого земельного участка была зарегистрирована на имя членов семьи президента федерации, а остальная часть - на имя других лиц, связанных с президентом Федерации.

Кроме того, президент ФФА с предумышленным намерением совершить растрату отчуждал автомобиль Porche Cayenne Turbo 2006 года, который находился на балансе принадлежащего ему завода минеральных вод в 2017 году, и отчуждал связанное с ним лицо на 2 миллиона драмов по договору купли-продажи. Всего через два месяца после сделки, в феврале 2018 года, по письменному распоряжению президента федерации, один из сотрудников федерации подписал договор на покупку упомянутого автомобиля, в результате чего федерация купила автомобиль стоимостью 6 миллионов 500 тысяч драмов за 25 миллионов 75 тысяч драмов. В результате этой сделки была украдена особо крупная сумма в 18 миллионов 575 тысяч драмов.

В Генеральном департаменте криминальной полиции было возбуждено уголовное дело, которое было направлено в Специальную следственную службу», - говорится в сообщении.

В 2002-2018 годах Рубен Айрапетян занимал должность президента Федерации футбола Армении.