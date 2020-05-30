Арсен Торосян провел встречу с директорами филиалов НЦКПЗ

Министр здравоохранения Арсен Торосян встретился с директорами филиалов Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в министерстве здравоохранения РА.

Главы филиалов представили возможности и возможности филиалов в условиях коронавирусной болезни, а также потребности.

Основными проблемами были нехватка персонала, особенно эпидемиологов и бактериологов, что более заметно в наши дни. Были обсуждены вопросы, связанные с пересмотром заработной платы эпидемиологов и повышением интереса медицинских работников к профессии.

Кстати, дефицит эпидемиологов в республике существует годами. Кафедра эпидемиологии и бактериологии Национального института здравоохранения Министерства здравоохранения РА, в которой с прошлого года которой были созданы возможности для обучения и переподготовки, с учетом новой реальности будет осуществлять этот процесс более широко.

Директора филиалов заявили, что в этот период специалисты центров работают в сверхинтенсивном режиме, обеспечивают раннее выявление пациентов, выясняют сферу их тесных контактов, организуют самоизоляцию, а также отбирают пробы и передают их в лаборатории.

В ходе обсуждения выяснилось, что существуют проблемы с условиями строительства и обновлением автопарка.

Министр сообщил, что процесс обновления автомобилей уже начался, в ближайшее время центрам будет предоставлено 6 внедорожников и 5 машин скорой помощи (марки Ford).

Арсен Торосян также сообщил, что в ближайшее время будут начаты работы по реконструкции и оснащению трех филиалов НЦКПЗ, в частности, зданий, расположенных в городах Эчмиадзин, Аштарак и Абовян. Следует отметить, что работы по ремонту и переоборудованию уже проведены в пяти региональных филиалах. Это филиалы, расположенные в Гегаркунике, Тавуше, Сюнике, Лори и Шираке.

В завершение региональные чиновники представили ситуацию с коронавирусной болезнью в регионах.

Министр отметил все поднятые вопросы и поручил представить предложения для быстрого решения проблем, а также поблагодарил работников сферы за их напряженную работу.