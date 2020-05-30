Европейские индексы - 29-05-20

МОСКВА, 30 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.65% и составил 11586.85 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.59% и составил 4695.44 пункта, британский FTSE снизился на 2.29% и составил 6076.60 пункта, а российский RTSI снизился на 1.77% и составил 1219.76 пункта.