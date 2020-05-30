Европейские индексы - 29-05-20
МОСКВА, 30 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.65% и составил 11586.85 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.59% и составил 4695.44 пункта, британский FTSE снизился на 2.29% и составил 6076.60 пункта, а российский RTSI снизился на 1.77% и составил 1219.76 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 09:59 Европейские индексы - 29-05-20
- 09:58 Американские индексы - 29-05-20
- 09:56 Цены на цветные металлы - 29-05-20
- 09:54 Цены на драгоценные металлы выросли - 29-05-20
- 09:53 Цены на нефть выросли - 29-05-20
- 29.05-19:48 Премьер-министр Армении направил телеграмму соболезнования председателю правительства Испании
- 29.05-18:28 Covid-19: по числу заражений на 1 млн человек Армения обошла Иран
- 29.05-17:26 Премьеру представлен отчет о деятельности министерства высокотехнологической промышленности
- 29.05-17:22 Мы категорически против использования площадки СНГ для искажения сути проблемы НКР — Григорян
- 29.05-17:01 COVID-19: в мире более 2 млн 602 тысячи человек победили коронавирус СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 29.05-16:47 В Китае шесть человек погибли после аварии на ГЭС
- 29.05-16:15 Президент РА поздравил Народного художника РФ, скульптора Георгия Франгуляна
- 29.05-15:52 До окончания пандемии Роберт Кочарян останется в МЦ «Измирлян» — суд удовлетворил ходатайство
- 29.05-15:22 МЧС РА прокомментировало распространяемую в СМИ информацию о землетрясении
- 29.05-14:56 Ереванский зоопарк 1 июня будет закрыт
- 29.05-14:34 Сенаторы пройдут тестирование на коронавирус 31 мая
- 29.05-14:02 Эксперт заявил, что Россия прошла пик заболеваемости COVID-19
- 29.05-13:56 Moderna подписывает новые контракты на поставку своей вакцины
- 29.05-13:52 В РФ за сутки из-за коронавируса умерли 232 человека, это новый максимум с начала пандемии-ТАСС
- 29.05-13:50 В Италии под угрозой находятся до миллиона рабочих мест
- 29.05-13:22 Шотландия постепенно смягчает режим ограничений
- 29.05-13:18 Президент Армении выразил соболезнование королю Испании
- 29.05-13:16 Погода в Армении существенно не изменится
- 29.05-12:49 Самвел Бабаян назначен секретарем Совета безопасности Арцаха
- 29.05-12:37 Масис Маилян продолжит руководить внешнеполитическим ведомством Арцаха
16:57, 25.05.2020
Просмотрели 1994 раз COVID-19. Число инфицированных превысило 5 млн 525 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
13:59, 26.05.2020
Просмотрели 1953 раз Азербайджан нарушил право на жизнь: ЕСПЧ огласил вердикт по делу Гургена Маргаряна
19:23, 23.05.2020
Просмотрели 1503 раз Азербайджанский легион нацистской Германии: операции в Европе (видео)
12:12, 28.05.2020
Просмотрели 1306 раз Метеорит или искусственное тело — что осветило ночное небо над Арменией 28 мая?
13:28, 28.05.2020
Просмотрели 1216 раз Армения и Арцах - общая зона безопасности: Пашинян принял Араика Арутюняна