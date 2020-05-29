COVID-19: в мире более 2 млн 602 тысячи человек победили коронавирус СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число людей, зараженных новым типом коронавирусной инфекции в мире, COVID-19, превысило 5 миллионов 935 тысяч. По данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 362 тысячи человек. Выздоровело 2 миллиона 602 тысячи 600 человек.

В Соединенных Штатах, где зарегистрировано наибольшее количество людей, инфицированных вирусом, подтверждено 1 768 609 случаев. Число погибших здесь составляет 103 344. С этим индексом Соединенные Штаты являются первыми в мире. Количество подтвержденных случаев на втором месте в Бразилии достигло 438 812, а число смертей - 26 764. На втором месте Россия, где 387 623 человека заражены коронавирусом. 4 374 человека умерли от инфекции в стране.

Количество подтвержденных случаев в Испании составляет 284 986. Смертность составляет 27,119.

Следующим по количеству инфицированных людей является Соединенное Королевство с общим числом 269 127 случаев. Число погибших составляет 37 837 человек. По уровню смертности Соединенное Королевство является первым в Европе и вторым в мире после Соединенных Штатов.

За Соединенным Королевством следует Италия, где общее число людей, инфицированных коронавирусом, составляет 231 732 человека, а число умерших - 33 142 человека. За Италией следует Франция, где число инфицированных в этой европейской стране составляет 186 238, а число погибших - 28 662 человека.

В Германии подтверждено 182 495 случаев. Восемь тысяч 574 человека погибли здесь от инфекции. Индия обогнала Турцию по количеству зараженных людей, заняв 9 место. Здесь подтверждено 167 442 случая заражения, 4797 человек умерли. После Индии Турция закрывает первую десятку стран с 160 979 зараженными и 4 461 зараженными.

Количество подтвержденных случаев в Иране составляет 146 668 человек. Число погибших составляет 7677 человек. Что касается количества инфицированных, за Ираном следует Перу с 141 779 случаями, за которым следует Канада с 88 512 случаями. За Канадой следует Чили, которая обогнала Китай как страну происхождения. Общее количество случаев в Чили составляет 86 943. В Китае нет новых случаев этой инфекции, которая занимает 15-е место в общем количестве инфицированных людей. Общее количество подтвержденных случаев составляет 82 995, из которых 78 291 выздоровели. Число погибших составляет 4634 человека. В последние дни не было случаев смерти от инфекции.

Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 746, с момента вспышки погибли 12 человек.

Число случаев в Катаре, который обошел ОАЭ с точки зрения количества инфицированных людей в арабских странах, составляет 52 907, а число смертей - 36. Общее количество зараженных людей в ОАЭ составляет 32 532, а число погибших - 258.

Число погибших в Кувейте возросло до 24 112, а число погибших - до 185. В Египте подтверждено 20 793 случая заболевания, 845 человек умерли. В Ираке было 5457 инфекций и 179 смертей. В Ливане подтверждено 1172 случая заражения. Смертность составляет 26. Число зараженных людей в Сирии достигло 122. 4 человека погибли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и территорий превысило 212.

Эксперт считает пик COVID-19 в России

Пик коронавируса в России уже пройден, ситуация относительно спокойная.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил профессор, кандидат медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям Николай Малиш. «Да, мы прошли пик, но на самом деле не было пика», - сказал Малиш.

Он отметил, что российские власти с опережением графика работали над созданием коек для пациентов, чтобы не было высоких показателей заболеваемости и смертности.

По его словам, нынешняя ситуация с коронавирусом в России относительно спокойная, существует значительный фонд инфекционных коек. «Для нас большая честь выйти из этой ситуации», - сказал Малиш.

Россия занимает третье место в мире по количеству зараженных людей. Всего в России 387 623 человека были заражены коронавирусом. 4 374 человека умерли от инфекции в стране.

В Италии на карту поставлено до миллиона рабочих мест

Эпидемия COVID-19 грозит сократить до одного миллиона рабочих мест в Италии.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Всеобщей конфедерации промышленности Италии Карло Бономи. «Мы будем ждать данных к концу мая, но речь идет о 700 тыс.–1 млн рабочих мест, которые находятся в опасности», - сказал он.

В связи с этим Бономи резко раскритиковал итальянские власти. По его словам, стратегического видения нет. «Я вижу, что особое внимание уделяется чрезвычайному положению, и это правда, но у властей нет четкого видения стратегии, которая покажет нам, куда мы должны идти, и это вызывает глубокую обеспокоенность», - сказал он. : Он выразил надежду, что последствия нынешнего кризиса позволят провести серьезную модернизацию в стране.

Шотландия смягчает режим ограничений

Шотландцы вновь могут встречаться с друзьями. Через 66 дней страна начинает ослаблять ограничения, налагаемые коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC.

Новые правила означают, что люди из двух разных семей могут встречаться на улице, держась на расстоянии 2 метра. В то же время собрания более 8 человек не допускаются, и люди не могут идти в чужой дом.

Первый министр Николас Стерджен подчеркнул, что люди должны как можно больше оставаться дома. С 23 марта Шотландия находится на карантине и не внесла существенных изменений в ограничения.Первый министр Николас Стерджен подчеркнул, что люди должны как можно больше оставаться дома. С 23 марта Шотландия находится на карантине и не внесла существенных изменений в ограничения.

Власти Таиланда пока не планируют открывать границу

Хотя с 1 июня в Таиланде действуют ограничения, власти не спешат открывать границу для иностранных туристов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь Совета национальной безопасности Таиланда Сомсак Рунгстита.

«Мы снимаем ряд ограничений внутри страны, но, к сожалению, мы не можем открыть границы для туристов. «Посмотрите статистику новых случаев нашего коронавируса, все новые случаи были зарегистрированы в течение длительного времени», сказал он. Поскольку эпидемическая ситуация в мире остается опасной, Таиланд больше не может принимать туристов и других посетителей. Это увеличит риск второй волны инфекции в стране.

В Таиланде сухопутные, воздушные и водные границы были закрыты с конца марта до начала апреля. Запрет на международные пассажирские перевозки действует с 4 апреля.

Количество подтвержденных случаев заражения в Таиланде составляет 3076 человек. За последний день было зарегистрировано 11 новых случаев. В результате инфекции погибло 57 человек, из них 2945 выздоровели.