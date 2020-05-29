В Китае шесть человек погибли после аварии на ГЭС

Предположительно взрыв произошел на гидроэлектростанции в юго-западной провинции Юньнань, шесть человек погибли, еще пять ранены, говорится в сообщении правительства провинции Юньнань.

Сообщается, ЧП произошло в пятницу в 11.10 (6.10 мск) по пекинскому времени на ГЭС в уезда Моцзян.

По предварительным данным, произошел взрыв. К настоящему моменту известно уже о шести погибших и пяти пострадавших.

Сообщается, что авария произошло во время очистки от ила вентиляционного ствола плотины.

К настоящему моменту, поисково-спасательные работы завершены, начата расследование причин происшествия.