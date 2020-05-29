Президент РА поздравил Народного художника РФ, скульптора Георгия Франгуляна

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Народному художнику Российской Федерации, действительному члену Российской академии художеств, скульптору Георгию Франгуляну по случаю его 75-летнего юбилея.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

«Ваши самобытные скульптуры продолжают пересекать границы времени и стран. Через них известные люди и важные события обретают новую жизнь, а события и явления благодаря Вашему таланту предстают в уникальной интерпретации. Не случайно, что Ваша работа высоко ценится, а Вы снискали огромный авторитет. Я надеюсь, что какая-нибудь монументальная работа, которую Вы создали, найдет свое место в Армении, где Вас также знают, как в России и в мире», - говорится в послании президента.

Президент пожелал скульптору здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения и всех благ.