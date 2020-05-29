МЧС РА прокомментировало распространяемую в СМИ информацию о землетрясении

Служба сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения официально объявляет об отсутствии оснований для распространения информации в Интернете о сильном землетрясении.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном МЧС РА.

«Сегодня в интернете ходят слухи, что на территории Республики Армения произошло сильное землетрясение. Служба сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения официально объявляет, что для распространения такой информации нет оснований, так как вышеупомянутое землетрясение произошло 4 мая 2020 года в пограничной зоне Азербайджан-Грузия и ощущалось на территории Армении в населенных пунктах силой 2-3 балла, о чем было сделано сообщение в установленном порядке. Пожалуйста, следуйте только официальным сообщениям", - говорится в заявлении.