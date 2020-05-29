Сенаторы пройдут тестирование на коронавирус 31 мая

Российские сенаторы пройдут очередное тестирование на коронавирус перед пленарным заседанием в воскресенье, 31 мая, сообщил на заседании международного комитета Совфеда в пятницу его председатель Константин Косачев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сообщаю, что в воскресенье с 10.00 до 14.00 мск пройдет очередное тестирование на коронавирус", - сказал Косачев.

Он напомнил, что пленарное заседание палаты состоится 2 июня.