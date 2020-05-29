В РФ за сутки из-за коронавируса умерли 232 человека, это новый максимум с начала пандемии-ТАСС

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 232, до 4 374. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Предыдущее максимальное значение составляло 174, его фиксировали дважды - 26 и 28 мая. Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 8 572, до 387 623. Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, достигло 159 257 человек, что составляет 41% от общего числа заразившихся. В настоящее время в РФ 387 623 заразившихся во всех регионах. Согласно данным, за сутки выписаны 8 264 человека и выявлено 8 572 случая заражения.

Новые 2 332 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, за сутки выписаны 3 473 пациента, у которых диагностировали коронавирус. Всего в столице выписаны 74 724 человек, что составляет 42,5% от всех заразившихся в городе. Всего в Москве 175 829 заразившихся.