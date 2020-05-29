В Италии под угрозой находятся до миллиона рабочих мест

Угроза сокращения до 1 миллиона рабочих мест существует в Италии из-за экономических последствий пандемии COVID-19, предупредил президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"Подождем данные на конец мая, но речь идет о числе от 700 тысяч до 1 миллиона рабочих мест, которые находятся в опасности", - заявил он в ходе видеоконференции о перспективах национального предпринимательства, которая была организована Миланской ярмаркой. В этой связи Бономи подверг серьезной критике власти Италии, которые, по его мнению, лишены стратегического видения. "Я вижу политический класс, который сконцентрирован на чрезвычайной ситуации, и это правильно. Но у него полностью отсутствует видение, стратегия относительно того, куда мы должны идти, и это вызывает глубокую озабоченность", - указал президент Confindustria. При этом он отметил существование противоречий не только между различными политическими партиями, но и внутри самих этих организаций. Тем не менее, Бономи выразил надежду на то, что последствия нынешнего кризиса позволят повести крупную модернизацию страны.