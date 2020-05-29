Президент Армении выразил соболезнование королю Испании

Президент Армении Армен Саргсян направил соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью тысяч людей в Испании из-за пандемии коронавируса.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

«Мы уверены, что эффективные меры, принятые в Испании для преодоления этой ситуации, восстановят нормальный курс страны в кратчайшие сроки. Новый тип коронавируса является проблемой для всего человечества. Армения выражает полную солидарность с Испанией в борьбе с эпидемией и подтверждает свою готовность сотрудничать со всеми международными партнерами в противодействии ситуации и ликвидации серьезных последствий этой катастрофы», - говорится в телеграмме.