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Президент Армении выразил соболезнование королю Испании

Президент Армении выразил соболезнование королю Испании

Президент Армении Армен Саргсян направил соболезнования Королю Испании Филиппу  VI в связи с гибелью тысяч людей в Испании из-за пандемии коронавируса. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения. 

«Мы уверены, что эффективные меры, принятые в Испании для преодоления этой ситуации, восстановят нормальный курс страны в кратчайшие сроки. Новый тип коронавируса является проблемой для всего человечества. Армения   выражает полную  солидарность с Испанией в борьбе с эпидемией и подтверждает свою готовность сотрудничать со всеми международными партнерами в противодействии ситуации и ликвидации серьезных последствий этой катастрофы», - говорится в телеграмме.


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