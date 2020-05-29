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Шотландия постепенно смягчает режим ограничений

Шотландия постепенно смягчает режим ограничений

Шотландцы вновь  могут    встречаться с друзьями. Через 66 дней страна начинает ослаблять ограничения, налагаемые коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает BBC.

Новые правила означают, что люди из двух разных семей могут встречаться на улице, держась на расстоянии 2 метра. В то же время собрания более 8 человек не допускаются, и люди не могут идти в чужой дом.

 Первый министр Николас Стерджен подчеркнул, что люди должны как можно больше оставаться дома. С 23 марта Шотландия находится на карантине и не внесла существенных изменений в ограничения. 


Анна Григорян


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