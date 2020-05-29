Время в Ереване: 11:07:36,   29 Май

Погода в Армении существенно не изменится

Погода в Армении существенно не изменится

На территории РА  погода  существенно не  изменится.    Во второй половине дня 29-го мая в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с․

Как  передает Арменпресс,  МЧС сообщает, что 30-31 мая, с 1-2 июня ожидается погода без осадков. 

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 

В   Ереване во  второй половине дня 29-го мая возможен  кратковременный дождь

Днем 28-го, с 29-31 мая и с 1-2 июня ожидается погода без осадков.


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