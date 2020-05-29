Погода в Армении существенно не изменится

На территории РА погода существенно не изменится. Во второй половине дня 29-го мая в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с․

Как передает Арменпресс, МЧС сообщает, что 30-31 мая, с 1-2 июня ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

В Ереване во второй половине дня 29-го мая возможен кратковременный дождь

Днем 28-го, с 29-31 мая и с 1-2 июня ожидается погода без осадков.