Погода в Армении существенно не изменится
13:16, 29 Май, 2020
На территории РА погода существенно не изменится. Во второй половине дня 29-го мая в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с․
Как передает Арменпресс, МЧС сообщает, что 30-31 мая, с 1-2 июня ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
В Ереване во второй половине дня 29-го мая возможен кратковременный дождь
Днем 28-го, с 29-31 мая и с 1-2 июня ожидается погода без осадков.
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