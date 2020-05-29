Президент РА принял Анаит Бахшян. Разговор зашел и о конвенции Лансароте

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял эксперта по образованию Анаит Бахшян, которая обратилась с открытым письмом к президенту, выражая свою обеспокоенность по поводу Лансаротской конвенции, ратифицированной Национальным собранием.

Прежде чем перейти к основной теме, Армен Саркисян еще раз упомянул эпидемию коронавируса, вновь призвав граждан проявлять бдительность и соблюдать все необходимые правила.

"Я чувствую себя обязанным использовать эту возможность, чтобы еще раз обратиться ко всем нашим соотечественникам, призывая соблюдать все правила социальной дистанции. Я не хочу, чтобы кто-либо из наших соотечественников думал, что если в день умирает 10 или менее человек, это можно считать нормальной жизнью. Это не обычная жизнь. Это большая трагедия. Представьте, что 5, 10, 15 семей потеряли своих родственников. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить им свои соболезнования. Мы должны быть очень осторожными, очень принципиальными и дисциплинированными, мы должны делать все, что от нас требуется, и даже больше.

Президент поблагодарил врачей за их напряженную и самоотверженную работу. "Я хочу еще раз поблагодарить наших врачей. Что бы ни случилось, сегодня мы знаем, что они работают днем и ночью, ставя под угрозу свою жизнь и безопасность своих семей. Больницы следует рассматривать как бастионы и замки. Я выражаю глубокую благодарность всем врачам, от главных врачей до дежурных, фельдшеров, санитаров. Вы наши герои сегодня", - заявил президент.

Ознакомившись с опасениями г-жи Бахшян по поводу Лансаротской конвенции президент Саркисян прежде всего отметил, что у него также есть некоторые опасения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, говоря о подписании или не подписании конвенции, президент представил правовой процесс, отметив, что после ратификации Национальным собранием президент республики принимает не Конвенцию, а закон, принятый Национальным собранием, и обладает очень ограниченными полномочиями. У президента есть две возможности. Первый - обратиться в Конституционный суд, если существует противоречие с Конституцией. Однако, учитывая, что Конституционный суд уже заявил, что противоречия нет, у президента есть только второй вариант - подписать ратифицированный документ. При этом, если он не подписан президентом, он подписывается председателем Национального Собрания в течение нескольких дней и вступает в силу.

«Вы можете рассматривать Конвенцию как международное право или декларацию принципов. Тем не менее, каждый из 47 подписавшихся имеет право исключить определенные моменты при принятии Конвенции. В нашем случае наше Национальное Собрание не исключило некоторые моменты, поэтому конвенция такая, как она есть. После принятия Конвенции любая страна принимает ее как принцип. Однако существует огромный путь от принципа к применению», - пояснил президент.

«Меня интересует, что будет через 10 месяцев, 10 лет. Я разделяю всеобщее беспокойство. Я думаю, что самый важный вопрос заключается в том, будут ли у нас, как и прежде, в некоторых случаях так называемые эмоциональные выражения, призывы, и через несколько дней мы забудем - без дальнейшего обсуждения. Это действительно требует внимания всех наших людей. Мы говорим о наших детях, их здоровье, защите, образовании. Я не только разделяю ваше беспокойство, но могу сказать, что мое беспокойство больше».

Президент отметил, что разные страны выбирают разные формы применения Конвенции. Каждая страна имеет право толковать принципы по-своему и применять их по-своему. Есть страны, которые экспериментально практикуют в нескольких школах, есть страны, которые вовлекают родителей в эти процессы, есть страны, которые начинают образование в разных возрастах.

По словам президента Саркисяна, какими бы универсальными ни были общечеловеческие принципы, существуют национальные и культурные особенности, которые каждая страна учитывает при применении Конвенции.

Президент считал ратификацию Конвенции лишь началом процесса, за которым должны последовать публичные дискуссии о принятии необходимых законов, и эти законы, с учетом наших национальных ценностей, должны установить необходимые правила регулирования, дающие ответы на ряд важных вопросов.

«Есть некоторые принципиальные проблемы. Прежде всего, это вопросы, связанные с насилием, его ликвидацией, - сказал президент республики. - Это чувствительный вопрос. Наша культура такова, что люди часто предпочитают скрывать. Но даже если они не скрывают, если ребенок подвергся жестокому обращению, что является огромным несчастьем, мы должны быть очень осторожными во всем. Если насилие инициирует судебный процесс, необходимо создать механизмы, чтобы ребенок не подвергался дополнительному стрессу. Поэтому, помимо исключения насилия, необходимы законы, правила и механизмы, чтобы ребенок не испытывал все это. Стало быть, у нас есть много проблем с насилием, которые нам еще предстоит решить».

Президент выделил важные принципы сферы образования, которые должны быть определены в будущем. "Во-первых, кто учит? Не секрет, что иногда один и тот же учитель преподает несколько предметов. Учитель должен представить те самые ценности, которые мы хотим видеть представленными. Если учитель не представляет эти ценности, это принесет больше вреда, чем пользы.

Второй вопрос: чему мы будем учить? Это очень важно, поэтому нам нужны законы, соответствующие учебники, программы для подготовки учителей. Это не произойдет за один день, это огромная работа. В противном случае, вы не можете позволить никому, даже самому высококвалифицированному, войти в школу, если нет конкретных стандартов.

И весьма существенно, как мы учим. Это преподавание, обучение зачастую должно быть индивидуальным. Процесс обучения требует много работы. Роль родителей и их мнение очень важны. В Конвенции четко указана роль родителей, и родители имеют право выражать свое мнение. Есть страны, которые решили, что лучший способ учиться - это участие родителей.

И, наконец, образование должно быть индивидуальным с учетом особенностей каждого ребенка и его семьи, поскольку мы можем и навредить, и помочь этому ребенку.

Мы находимся в ситуации, когда у нас не было публичного обсуждения всего этого, не было никаких конкретных предложений, некоторые политики высказывали положительные мнения, но все это должно быть скоординировано, должно стать законом, образовательной программой».

Чтобы ответить на вышеупомянутые важные вопросы, президент призвал к публичным обсуждениям и постоянному вниманию всех заинтересованных сторон и отдельных лиц к этой проблеме.

«Все мое беспокойство заключается в том, что вся наша энергия не пошла только на говорение и не осталось энергии для обучения и защиты детей, чтобы мы могли выработать необходимые меры, - сказал он. - Если люди говорят, что в какой-либо другой стране, где примут эту конвенцию, они не будут рпираться на свои национальные ценности, они ошибаются. Прежде всего, мы должны определить наши национальные и семейные ценности. И тогда, скажем, очень хорошо, в 21 веке эти ценности будут каким-то образом изменяться, они будут переопределяться. Мы отличаемся от других стран".

Президент Саркисян предложил г-же Бахшян, а также всем заинтересованным лицам и организациям, всем обеспокоенным начать общественное обсуждение. "Это еще не конец пути. Многие наши соотечественники считают, что сегодня конец, он подписан, и все. Сегодня начинается этот процесс, чтобы показать, кто из нас действительно обеспокоен образованием и защитой наших детей, - сказал он. - Для каждого закона мы должны требовать публичного обсуждения, открытого и широкого участия, и здесь я ваш сторонник. Независимо от того, президент я или нет, я ваш сторонник. Ваш – то есть сторонник нашего народа, нации. Никто не имеет права относиться к этому процессу легкомысленно. У нас есть ценности, которые мы должны сохранить любой ценой».