COVID-19: в Армении 460 новых случаев, выздоровели еще 10 пациентов

По состоянию на 11:00 часов 29 мая, в Армении было подтверждено в общей сложности 8676 случаев коронавирусной болезни, 3297 из которых вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время 5214 пациентов проходят курс лечения от коронавируса. Всего было проведено 56 042 испытания. Таким образом, выявлено 460 новых случаев коронавирусной болезни, 10 вылеченных.

Всего было зарегистрировано 120 случаев смерти (+ 7) от коронавирусной болезни. По данным Министерства здравоохранения РА, умерли пациенты в возрасте 72 лет (мужчина), 42 лет (женщина), 59 лет (мужчина), 66 лет (мужчина), 65 лет (женщина), 64 лет (мужчина), 56 лет (женщина). Кроме последней, у всех остальных были сопутствующие хронические заболевания.

Одна смерть была зарегистрирована накануне, когда у пациента была диагностирована коронавирусная инфекция, но он умер от другой болезни. Общее количество таких случаев составляет 45.

14 мая правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 14 мая, продлить еще 30 дней — с 17:00 часов 14 мая 2020 года до 17:00 часов 13 июня 2020 года включительно.

Анна Григорян