Цены на цветные металлы - 28-05-20

ЛОНДОН, 29 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.96% и составила 1527.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.60% и составила 5342.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.01% и составила 1658.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.12% и составила 12210.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.23% и составила 15410.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.95% и составила 1937.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18960.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.