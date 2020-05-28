Явление, соизмеримое с чудом: Католикос Арам I — о восстановлении независимости

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I считает, что восстановление независимости Армении 28 мая 1918 года, пусть даже на кусочке исторической Армении, воистину соизмеримо с чудом.

Как передает Арменпресс, так Арам I заявил в своем видеообращении, посвященном Дню Республики.

«Восстановление независимости и свободы Родины, по крайней мере, на одном историческом клочке Армении, было воистину соизмеримым с чудом. В истории наций, там, где есть сильная вера и воля, есть внутреннее единство, есть святое рвение сражаться и даже проливать кровь за родину — там есть и чудо. Так случилось и тогда, когда группой героев была восстановлена Республика Армения», - сказал Католикос.

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I заявил, что героям первой независимости Армении, жившим сто лет назад, есть о чем напомнить нам сегодня.

«Хотя жизнь независимой Армении длилась недолго, дух и видение независимости оставались ярким светом в жизни будущих поколений. История - это не совокупность прошлых реалий, история - это непрерывный процесс, и горе нам, если мы позволим историческим реалиям покрыться пылью. Истории есть что рассказать нам. Наши герои, которые создали первую независимость Армении сто лет назад, сегодня о многом напоминают нам. Если имеем уши – да услышим, если имеем веру, волю и желание – да претворим эти напоминания в жизнь.

Первое напоминание: укрепление нынешней свободной и независимой Республики Армения, укрепление ее безопасности, процветание ее экономики, расширение ее международных отношений является главным приоритетом для каждого армянина, всего нашего и всей нашей нации.

Второе напоминание: сохранение устойчивой независимости Арцаха, укрепление нашей героической армии, неслабеющая привязанность армян Арцаха к его священной земле должны стать ежедневной заботой для каждого армянина и всех армян. Не забывайте: укрепление Арцаха, сохранение безопасности Арцаха - это укрепление Армении. Укрепление Армении и Арцаха является прочной основой наших национальных требований.

Третье напоминание: будьте осторожны, в тысячу раз внимательнее всматривайтесь в историю, например, в ситуацию в Армении в 1918 году - экономический кризис, эпидемия, внешнее давление и Армения, окруженная врагами», - сказал Арам I.

Католикос сравнил Первую и Третью республики Армении, отметив, что сохранение Армении должно стать высшей святыней для нашего народа.

«Давайте сравним Армению прошлого с нынешней Арменией, разве ситуация одинакова – чуть более или чуть менее? Сохранение Армении должно стать высшей святыней для нашего народа, наш народ должен держаться подальше от всего, что усиливает внутреннюю напряженность и душит внутреннюю силу нашего народа. Мы должны объединить потенциал нашего народа, всех армян, чтобы вместе, побеждая разделяющие нас взгляды, руководствуясь интересами Армении, Арцаха, нашего дела, мы сохранили незыблемые приоритеты нашего народа. Уважать героев 28 мая - значит оставаться верными своей заветной воле, оставаться верным независимости Арцаха и Армении», - сказал Католикос.

Республика Армения просуществовала всего два года, до 1920 года. 2 декабря В это время войска 11-й Красной Армии вошли в Ереван, и республика была советизирована.

Норайр Шогикян