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Посол Германии в РА поздравил с Днем Первой Республики

Посол Германии в РА поздравил с Днем Первой Республики

Посол Германии в Армении Михаэль Банцхаф поздравил со 102-й годовщиной основания Первой Республики Армения.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает посольство Германии в Армении.

«Сердечно поздравляем вас с Днем Республики. Посол Банцхаф  и посольство Германии сердечно поздравляют армянский народ с этим праздником, который имеет исключительное  значение в истории Армении», - отметили  в посольстве.

28 мая Армения и мировое армянство празднуют 102-ю годовщину   Первой Республики Армения и исторической победы в  Сардарапатском сражении – День Республики.

28 мая 1918г. с победой в  Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.

102 года назад в этот день недалеко от Еревана народ, только что переживший геноцид, встал против  врага – на защиту  последней пяди родной  земли, во имя существования  самого народа. Сардарапатское  сражение  стало решающим и судьбоносным для Армении. На эту  битву встал весь народ. Вместе  с воинами плечо к плечу  сражались старики, женщины, дети. 

Этой  битвой, этой  победой над турецким войском армяне остановили турецкое  вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая в Тифлисе, после  падения Закавказской демократической федеративной  республики, Армянский национальный совет  провозгласил Республику Армения.

Первым премьер-министром независимой Армении стал Ованес Каджазнуни, последним – Симон Врацян. Первая республика просуществовала всего 2 года – до 2 декабря 1920г. В это время в Ереван вошли части  11-й Красной армии, и была установлена  советская власть.

К 50-летию исторического сражения 22-28 мая 1918г. состоялось открытие Сардарапатского мемориала. Он построен в том самом месте, где  и произошло сражение при Сардарапате.

 


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