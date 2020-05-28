Посол РА в Румынии участвовал в церемонии богослужения за упокой душ героев Майского сражения

28 мая Чрезвычайный и полномочный посол РА в Румынии Сергей Минасян и президент Румынско-Армянского Союза Варужан Восканян на Армянском кладбище в Бухаресте приняли участие церемонии богослужения за упокой душ героев, погибших во время Первой мировой войны и майских героических сражений. Служба прошла под председательством предстоятеля Румынской епрхии ААЦ и местоблюстителя Болгарской епархии ААЦ епископа Татева Акопяна.

Как передает Арменпресс, присутствующие воздали дань памяти всем армянам, героически сражавшимся за независимость Армении, а также объединение Румынии, которая в то время была фактически союзником Армении.

Во время церемонии Богу была отслужена славящая молитва за стойкость, мир и процветание Республики Армения. В конце церемонии участники возложили венок и цветы на могилы выдающихся деятелей, похороненных на Армянском кладбище в Болгарии, которые внесли значительный вклад в создание Первой Республики Армения. Это Саркис Араратян (министр финансов Первой Республики в 1919-1920гг.), Арсен Тер-Погосян (национальный военный деятель, организатор Баш-Апаранского героического сражения, командир ополченцев), Кур (Сурен) Тарханян (деятель национальн-освободительного движения, участник сражений под Башегом, Алашкертом, Сурмалу Баш-Апараном, соратник Драстамата Канаяна), Арутюн Хндирян (писатель, публицист, общественный деятель, первый Генконсул РА в Румынии, один из основателей Румынско-армянского союза) и др.