Президент Армен Саркисян поздравил президента Эфиопии с Национальным праздником

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил поздравительное послание Президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопии г-же Сахле-Ворк Зевде по случаю Национального праздника страны.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

«Армения придает особую важность постоянному расширению и укреплению партнерских отношений с Эфиопией, лучшим доказательством чего стало открытие посольства Республики Армения в Аддис-Абебе в начале года», - говорится в послании президента.

Президент Саркисян пожелал г-же Сахле-Ворк Зевде крепкого здоровья и всего наилучшего, а дружественному народу Эфиопии — мира и процветания.