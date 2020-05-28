Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Эфиопии по случаю Национального праздника

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абию Ахмеду по случаю Национального праздника страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Эфиопии с Национальным праздником Федеративной Демократической Республики Эфиопия.

Выражаю свое искреннее желание и приверженность углублению традиционной дружбы, которая связывает наши народы на протяжении более 1400 лет. Лучшим способом достижения этого является обеспечение постоянного развития и расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Надеюсь, что открытое недавно посольство Республики Армения в Аддис-Абебе придаст своей деятельностью новый импульс и качество этому сотрудничеству.

Глубоко впечатлен лично Вашим и правительства Эфиопии видением и решимостью продвигаться по пути политических и социально-экономических реформ. Убежден, что этот путь будет ознаменован новыми достижениями устойчивого развития дружественной Эфиопии.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Эфиопии - мира и благоденствия”.