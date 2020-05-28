Русские, сражавшиеся за свободу Армении — фактические страницы майского сражения

В истории армянского народа героические Майские сражения 1918 года имеют решающее значение. Если бы в те дни армянский народ не объединил и не победил врага, сегодня у нас не было бы свободной и независимой родины.

Однако в книгах, посвященных Сардарапатской битве, а также в учебниках об участии русских в битве упоминаний недостаточно.

После Октябрьской революции 1917г. русский Кавказский фронт распался, значительная часть российских русских солдат и офицеров покинула Кавказ, территории Западной Армении и уехала в Центральную Россию. Однако дабы не погрешить против истины, отметим, что часть русских солдат осталась в Армении и участвовала в героических майских сражениях 1918 г., а также в формировании армянской армии.

5 марта 1918 был сформирован Отдельный армянский корпус, которым командовал генерал Назарбекян, а начальником штаба генерал-майор царской армии Евгений Вышинский (1873–1918), который с 7 апреля 1917 года был начальником штаба русской Кавказской армии.

Штаб Армянского корпуса находился в Дилижане и занимался регулированием и планированием операций армянских войск. Большинство сотрудников штаба Армянского корпуса были русскими. Поручик Нершов был начальником оперативного отдела штаба, а в оперативном отделе работали штабс-капитан Николай Шумов, подпоручики Михаил Медведев, Мелентий Дверницкий и другие.

Как известно, в мае 1918 года турки атаковали одновременно по трем направлениям, наиболее важным из которых был Сардарапат. В этом направлении врагу противостояла Ереванская часть под командованием генерала Мовсеса Силикяна.

Боеспособность отряда обеспечивали Сардарапатский отряд во главе с полковником Даниелом Бек-Пирумяном, 5-й Армянский полк во главе с полковником Погосом Бек-Пирумяном, штаб которого возглавлял полковник Александр Шнеур, Партизанский артиллерийский отряд, который возглавлял казак полковник Александр Перекрестов, Игдырский пехотный полк и состоящий из армян и русских 1-й Российский кавалерийский полк под командованием старшины казачьего полка (подполковника) Павла Золотарева. 22 мая 1918 года эта группа напала на врага в направлении Керпалу (Аршалуйс) и Гурдугули (Армавир) и, уничтожив его ведущие отряды возле станции Гхамшлу (Ехегнут), в конце дня освободила от турок деревню и станцию Сардарапат. В сражении также принял участие армяно-российский батальон пограничников под командованием подполковника Силина.

Командиром кавалерийского взвода 1-го Кавалерийского полка служил прапорщиком Ованнес Баграмян (впоследствии - маршал Советского Союза).

В своей книге «Армяне» Александр Шнеур, в частности, писал: «26 мая Партизанский полк (под командованием полковника Перекрёстова) наступал с правого фланга, а в центре был готов принять удар 5-й полк Погоса Бек-Пирумова. С правого фланга атаковали отряды Пандухта Сеферяна, состоящие из мушцев и ополченцев. А до этого, как и планировалось, турок сзади ударил отряд Хнауза - Каро Гасабабяна». Воспоминания об этом также оставил О. Баграмян.

В героической битве при Баш-Апаране командующим армянскими войсками был Дро, а вместе с армянскими и езидскими частями в битве участвовал и Партизаский полк под командованием подполковника Королькова.

В октябре 1918г. произошла армяно-грузинская война. Командующим армянскими войсками был Дро, а командующим авангардной группы был полковник Корольков, чьи войска отбили у грузин Садахло и Шулавер, после чего двинулись к Марнеули ...

Впоследствии русские офицеры участвовали в формировании Республиканской армии Армении. Все они были беспартийными.

Командиром Отдельной армянской дивизии был назначен генерал-майор М. Силикян, начальником штаба (1918 г.) - полковник (позднее генерал-майор) Михаил Зинкевич (1883-1948), который до этого также был начальником штаба Отдельной ударной добровольческой дивизии Андраника.

В армянской армии высокую должность занимал генерал-майор Иван Иванович Васильев. Авиационную часть возглавлял подполковник Собецкий. В 1919г. начальником мобилизационного отдела военного штаба Армянской армии был полковник Маккавеев.

В Армянской армии на различных должностях отличились штабс-капитан Сергей Чариков, поручики Николай Мишек, Сергей Кутиреев, Виктор Андриков, подпоручики Анатолий Янишев, Михаил Кудинев, Иван Асютин, Михаил Куцовский, прапорщики Владимир Харченко, Яков Барсуков, капитан артиллерии Павел Ясенский.

Поручик Николай Клич был командиром 1-й батареи 1-го дивизиона 1-й артиллерийской бригады, подполковник Сикорский был командиром 2-го дивизиона, а подполковник Хомелков - командиром 3-го дивизиона. Командирами 5, 6 и 7-й батарей были штабс-капитаны Притханов, Сакелари и Самузлов.

Командиром 2-го полка 1-й бригады был полковник Самойленко, командирами 4-го, 5-го и 6-го полков 2-й Пехотной бригады были полковники Перекрестов, Казимирский и Тимченко.

30 сентября 1918г. в Дилижане скончался начальник штаба Армянской армии генерал Е. Вышинский. Он был похоронен со всеми воинскими почестями в русской православной церкви Святого Георгия Победоносца в Дилижане.

Некоторые русские офицеры, помогавшие в становлении молодой армянской армии, в 1919-20гг. вернулись в Россию, где приняли участие в Гражданской войне. Одни из них воевали на стороне белых, другие – на стороне красных.

М. Зинкевич получил генерала А.Деникина воинское звание генерал-майора и был назначен представителем русской добровольческой армии в Армении. Артиллерист Николай Клич получил звание генерал-лейтенанта артиллерии Советской Армии и принял участие в Великой Отечественной войне.

Степан КЕРТОГ