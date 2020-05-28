COVID-19: в Арцахе выздоровели еще 11 пациентов

По состоянию на 11:00 часов 28 мая в Арцахе в целом от коронавирусной болезни вылечились 25пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

Всего в Арцахе было подтверждено 38 случаев заболевания коронавирусом. За последние 24 часа выздоровели 11 пациентов. Всего было протестировано 824 человека, 67 изолированы. О смертельных случаях в Арцахе не сообщалось.

Чрезвычайное положение, объявленное президентом Республики Арцах Бако Саакяном 12 апреля 2020 года, с 22:00 часов 12 мая 2020 года продлено на 30 дней, до 22:00 часов 11 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян