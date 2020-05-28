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COVID-19: в Арцахе выздоровели еще 11 пациентов

COVID-19: в Арцахе выздоровели еще 11 пациентов

По состоянию на 11:00 часов  28 мая в Арцахе  в  целом от коронавирусной болезни  вылечились 25пациентов.  

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

Всего в Арцахе было подтверждено 38 случаев заболевания коронавирусом. За последние 24 часа выздоровели 11 пациентов. Всего было протестировано 824 человека, 67 изолированы. О смертельных случаях в Арцахе  не сообщалось.

Чрезвычайное  положение, объявленное президентом Республики Арцах Бако Саакяном 12 апреля 2020 года,    с 22:00 часов  12 мая 2020 года продлено на 30 дней, до 22:00 часов 11 июня 2020 года  включительно.

 

 

 

Лилит Демурян

 

 


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