COVID-19: в Армении зарегистрировано 442 новых случая, выздоровели еще 32 пациента

По состоянию на 11:00 часов 28 мая, в Армении было подтверждено в общей сложности 8216 случая коронавирусной болезни, из которых 3287 были вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

На данный момент 4772 пациента получают лечение от коронавирусной болезни.

Всего было проведено 54 931 тестов. Таким образом, выявлено 442 новых случая коронавирусной болезни и 32 излечившихся.

Всего было зарегистрировано 113 случаев смерти (+ 15) от коронавирусной болезни. По данным Министерства здравоохранения РА, самому пожилому пациенту было 92 года, самому молодому - 43.

Умерло еще 44 человека, это те случаи, когда у пациента была зарегистрирована коронавирусная инфекция, но причиной смерти у них были другие заболевания (количество таких случаев не увеличилось).

14 мая правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 14 мая, продлить еще 30 дней — с 17:00 часов 14 мая 2020 года до 17:00 часов 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян