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COVID-19: в Армении зарегистрировано 442 новых случая, выздоровели еще 32 пациента

COVID-19: в Армении зарегистрировано 442 новых случая, выздоровели еще 32 пациента

По состоянию на 11:00 часов  28 мая, в Армении было подтверждено в общей сложности 8216  случая коронавирусной болезни, из которых 3287  были вылечены.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится  на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

На данный  момент 4772 пациента   получают лечение от коронавирусной болезни.

Всего было проведено 54 931  тестов. Таким образом, выявлено 442 новых случая коронавирусной болезни и 32 излечившихся.

Всего было зарегистрировано 113 случаев смерти (+ 15) от коронавирусной болезни. По данным Министерства здравоохранения РА,  самому пожилому пациенту  было  92 года, самому молодому - 43.

Умерло  еще 44 человека, это те  случаи, когда у   пациента  была зарегистрирована коронавирусная инфекция, но причиной  смерти у них  были другие заболевания (количество таких случаев не  увеличилось).

14 мая правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 14 мая, продлить еще  30 дней — с   17:00 часов  14 мая 2020 года  до 17:00 часов  13 июня 2020 года  включительно.

Лилит Демурян


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