COVID-19: в Армении состояние 271 человека тяжелое, 53 - крайне тяжелое

В Армении состояние 271 человека, инфицированного коронавирусом, оценивается как тяжелое, 53 - как крайне тяжелое, а 18 пациентов находятся на искусственном дыхании.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

По состоянию на 27 мая в Армении было подтверждено в общей сложности 7774 случая коронавирусной болезни, из которых 3255 были вылечены. Всего было зарегистрировано 98 смертей от коронавируса. Еще пять смертей были зарегистрированы у пациентов с коронавирусной инфекцией, но причиной смерти были другие заболевания.

14 мая правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 14 мая, продлить еще 30 дней — с 17:00 часов 14 мая 2020 года до 17:00 часов 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян