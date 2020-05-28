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COVID-19: в Армении состояние 271 человека тяжелое, 53 - крайне тяжелое

COVID-19: в Армении состояние 271 человека тяжелое, 53 - крайне тяжелое

В Армении состояние 271 человека, инфицированного коронавирусом, оценивается как тяжелое, 53 - как крайне тяжелое, а 18 пациентов находятся на искусственном дыхании.

Как  передает Арменпресс,  об этом на своей странице в Facebook заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

По состоянию на 27 мая в Армении было подтверждено в общей сложности 7774 случая коронавирусной болезни, из которых 3255 были вылечены. Всего было зарегистрировано 98 смертей от коронавируса. Еще пять смертей были зарегистрированы у пациентов с коронавирусной инфекцией, но причиной  смерти  были другие  заболевания. 

14 мая правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 14 мая, продлить еще  30 дней — с   17:00 часов  14 мая 2020 года  до 17:00 часов  13 июня 2020 года  включительно.

 

Лилит Демурян

 

 


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