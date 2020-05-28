Время в Ереване: 11:07:36,   28 Май

Смысл всех наших побед — в единстве и единодушии: Араик Арутюнян

Смысл всех наших побед — в единстве и единодушии: Араик Арутюнян

28 мая Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю Дня Первой Армянской Республики.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:
«Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Первой Армянской Республики. Это праздник, который имеет для всех нас особый смысл.
Создание Первой Армянской Республики в 1918 году имело важнейшее значение в жизни армянского народа и занимает особое место в нашей многовековой истории. Не имея на протяжении столетий государственности, подвергаясь геноциду и лишившись родины, армяне смогли вновь встать на защиту своей земли, своего права жить свободно и независимо на собственной земле, восстановить государственность и создать крепкую основу для надежного будущего. За короткий срок были сформированы государственные институты, приняты государственные символы, созданы армянская армия. Все это стало возможным благодаря неустанным усилиям наших государственных лиц, героизму и подвигу смелых солдат и командиров, их заветной любви к родине.
Дорогие соотечественники!
Мы горды тем, что являемся потомками наших героических предков, одержавших славные победы в Сардарапате, Баш Апаране, Каракилисе, что в наших венах течет их кровь, и что, воодушевившись их мужеством, мы одержали новые победы.
Смысл всех наших побед от Аварайра до Сардарапата и Шуши - в единстве и единодушии, сплоченности и непоколебимости, в стремлении сделать все от нас зависящее во имя свободы и независимости Родины, процветающего и счастливого будущего наших поколений.
Вновь поздравляю всех наших сестер и братьев в Армении, Арцахе и Диаспоре. Пусть победы нашего народа будут крепкими и постоянными!»

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации