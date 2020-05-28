Смысл всех наших побед — в единстве и единодушии: Араик Арутюнян

28 мая Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю Дня Первой Армянской Республики.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Первой Армянской Республики. Это праздник, который имеет для всех нас особый смысл.

Создание Первой Армянской Республики в 1918 году имело важнейшее значение в жизни армянского народа и занимает особое место в нашей многовековой истории. Не имея на протяжении столетий государственности, подвергаясь геноциду и лишившись родины, армяне смогли вновь встать на защиту своей земли, своего права жить свободно и независимо на собственной земле, восстановить государственность и создать крепкую основу для надежного будущего. За короткий срок были сформированы государственные институты, приняты государственные символы, созданы армянская армия. Все это стало возможным благодаря неустанным усилиям наших государственных лиц, героизму и подвигу смелых солдат и командиров, их заветной любви к родине.

Дорогие соотечественники!

Мы горды тем, что являемся потомками наших героических предков, одержавших славные победы в Сардарапате, Баш Апаране, Каракилисе, что в наших венах течет их кровь, и что, воодушевившись их мужеством, мы одержали новые победы.

Смысл всех наших побед от Аварайра до Сардарапата и Шуши - в единстве и единодушии, сплоченности и непоколебимости, в стремлении сделать все от нас зависящее во имя свободы и независимости Родины, процветающего и счастливого будущего наших поколений.

Вновь поздравляю всех наших сестер и братьев в Армении, Арцахе и Диаспоре. Пусть победы нашего народа будут крепкими и постоянными!»