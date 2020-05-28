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Европейские индексы - 27-05-20

Европейские индексы - 27-05-20

МОСКВА, 28 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.33% и составил 11657.69 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.79% и составил 4688.74 пункта, британский FTSE вырос на 1.26% и составил 6144.25 пункта, а российский RTSI снизился на 1.04% и составил 1212.20 пункта.


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