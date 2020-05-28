«Айастани Анрапетутюн»: Участие русских в майских сражениях 1918 года

«В истории армянского народа в героические майские сражения 1918 г. имеют решающее значение. Если бы в те дни армянский народ не объединился и не разгромил врага, сегодня у нас не было бы свободной и независимой родины.

Тем не менее, в книгах, посвященных Сардарапатской битве, а также в учебниках нет упоминания об участии русских в этих битвах.

После Октябрьской революции 1917г. российский Кавказский фронт распался, в результате чего значительное число русских солдат и офицеров на Кавказе, на территориях Западной Армении было отправлено в Центральную Россию. Однако чтобы не погрешить против истины, отметим, что часть русских солдат осталась в Армении и участвовала и в героических майских сражениях 1918 г., и в формировании армянской армии ... »

Полностью статью читайте в сегодняшнем номере газеты.