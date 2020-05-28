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«Айастани Анрапетутюн»: Участие русских в майских сражениях 1918 года

«Айастани Анрапетутюн»: Участие русских в майских сражениях 1918 года

«В истории армянского народа в героические майские сражения 1918 г. имеют решающее значение. Если бы в те дни армянский народ не объединился и не разгромил врага, сегодня у нас не было бы свободной и независимой родины.

Тем не менее, в книгах, посвященных Сардарапатской битве, а также в учебниках нет упоминания об участии русских в  этих битвах. 

После Октябрьской революции 1917г. российский Кавказский фронт  распался, в результате чего значительное число русских солдат и офицеров на Кавказе, на территориях Западной Армении было отправлено в Центральную Россию. Однако  чтобы не погрешить против истины, отметим, что часть русских солдат осталась в Армении и участвовала и   в   героических майских  сражениях 1918 г.,   и в формировании армянской армии ... »

                   

Полностью статью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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