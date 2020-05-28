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«Айастани Анрапетутюн»: Дорога в детство

«Айастани Анрапетутюн»: Дорога в детство

"... Добро пожаловать в Театр кукол  имени Ов. Туманяна. Кукольный театр - путь в чудесный сказочный мир. На сцене царят веселье, игры, песни, разноцветные огни, а в центре – куклы, сказочные персонажи,    изображающие добро и зло, они «играют» с детьми, заставляют их думать, воображать, принимать решения.

Кукольному театру восемьдесят пять лет. Он анонсировал деятельность своего детского театра   спектаклем «Шалун Петик» в Театре юного зрителя. В последующие годы театр действовал в зале церкви св. Григория Просветителя. Пьеса Софии Беджанян «Хозяин и слуга» завоевала второй приз на Всесоюзном фестивале кукол в Москве. Левон Калантар, Вардан Аджемян, Тигран Шамирханян, художники Хачатур Есаян, Вачаган Теванян и другие — все они прославили детский театр   своей деятельностью. Театр обрел известность своим  гастролями, фестивалями,   спектаклями, известными и престижными актерами, режиссерами, театральными деятелями. И сегодня, как  и прежде,  85-летний «мудрый старик» продолжает «читать» сказки детям».

 

                    Полностью статью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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