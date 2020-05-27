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Азиатские индексы - 27-05-20

Азиатские индексы - 27-05-20

ТОКИО, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.70% и составил 21419.23 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.96% и составил 1549.47 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.34% и составил 2836.80 пункта, а HANG SENG снизился на 0.36% и составил 23301.36 пункта.


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