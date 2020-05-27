Азиатские индексы - 27-05-20
ТОКИО, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.70% и составил 21419.23 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.96% и составил 1549.47 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.34% и составил 2836.80 пункта, а HANG SENG снизился на 0.36% и составил 23301.36 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 20:29 Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок энергоносителей
- 20:08 Мы более чем четко заявляли, что не потерпим угроз и применения силы: глава МИД Армении
- 19:27 Решение ЕСПЧ должно стать основой для искоренения армянофобии в Азербайджане: МИД Арцаха
- 18:59 Пашинян надеется на возвращение в следующем году к темпам экономического роста 2019 года
- 18:58 Никол Пашинян коснулся озвученных Микаэлом Минасяном обвинений
- 18:53 Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении в конце июня не достигнет 500 тысяч
- 18:29 Торосян призывает людей из группы риска коронавируса как можно меньше общаться с другими людьми
- 17:47 Мнацаканяна не удивляют проявления антиармянской пропаганды Азербайджана
- 17:40 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-05-20
- 17:35 Азиатские индексы - 27-05-20
- 17:34 Правительство не собирается отменять институт банковских гарантий на капстроительство: премьер
- 16:57 COVID-19. Количество зараженных Бразилии достигло около 400 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 16:54 В резиденции президента состоялась церемония награждения
- 16:42 Утверждено 19-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса
- 16:30 В Эчмиадзине, бывшем когда-то очагом вируса, сегодня спокойная ситуация: Диана Гаспарян
- 16:21 Полиция в Гонконге задержала свыше 300 участников беспорядков. ТАСС
- 16:12 Пакеты с продовольствием, предметами гигиены и прочими необходимыми предметами - 900 семьям
- 16:10 Председатель Национального собрания Арцаха получает поздравительные послания
- 15:54 IDBank снизил процентные ставки на студенческие кредиты в рамках специальной программы
- 15:48 Предложения СППА нашли место в решениях Президиума Делового совета ЕАЭС
- 15:44 Число зараженных коронавирусом в Иране увеличилось на 2 080
- 15:38 На Мальдивах разработали новые правила для туристов
- 15:14 Самоизолированным социально уязвимым будут выделены продукты питания и дезинфицирующие средства
- 15:12 Льготные кредиты для начинающих бизнес с “нуля”: утверждена 19-ая антикризисная программа
- 15:09 Начинается второй этап программы по обеспечению жильем лиц, депортированных из Азербайджана
16:57, 25.05.2020
Просмотрели 1517 раз COVID-19. Число инфицированных превысило 5 млн 525 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
14:48, 22.05.2020
Просмотрели 1464 раз Сирушо и Камо Сейранян оригинально представили саундтрек к теленовелле “Бумажный дом”
16:17, 21.05.2020
Просмотрели 1381 раз Через 2 недели коронавирус будет диагностироваться тестами отечественного производства
19:23, 23.05.2020
Просмотрели 1366 раз Азербайджанский легион нацистской Германии: операции в Европе (видео)
19:41, 21.05.2020
Просмотрели 1360 раз Будут предприняты шагу для пернесения НС Арцаха в Шуши