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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок энергоносителей

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок энергоносителей

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом мировой рынок энергоносителей, была отмечена важность усилий по достижению договоренностей "ОПЕК+". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся в среду.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле... договоренностей в формате "ОПЕК плюс" об ограничении добычи нефти", - говорится в сообщении.


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