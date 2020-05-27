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Мы более чем четко заявляли, что не потерпим угроз и применения силы: глава МИД Армении

Мы более чем четко заявляли, что не потерпим угроз и применения силы: глава МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заверяет, что армянская сторона на всех уровнях более чем четко заявляла, что не потерпит угрозы и применения силы противником. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом в ответ на вопрос депутата фракции «Процветающая Армения» Сергея Багратяна о недавних диверсионных действиях, предпринятых Азербайджаном.

«Мы более чем четко заявляли, что не потерпим угроз и применения силы», - сказал Мнацаканян.

Он заверил, что армянская сторона всегда работает в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ и непосредственно с сопредседателями. «Уверяю вас, что политика Армении более чем последовательна по той части, которая касается недопустимости угрозы и применения силы в том контексте, что мы более чем готовы на нее ответить», - сказал Мнацаканян.

Он подчеркнул, что Армения имеет свою последовательную политику по всем вопросам, связанным с подходами к мирному урегулированию, по вопросам, касающимся участия в мирном процессе, и вопросам, связанным с созданием соответствующих условий для мирного процесса.

«Это сказано, это выражено, это позиция, и она последовательно проводится на всех уровнях, будь то сам переговорный процесс или наши обязательства на многосторонних, двусторонних уровнях с нашими партнерами. Грубо говоря, мы очень хорошо знаем, что мы говорим, мы говорим это очень четко, и не нужно придавать этому дополнительный неуместный эмоциональный оттенок», - заверил министр иностранных дел.


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