Пашинян надеется на возвращение в следующем году к темпам экономического роста 2019 года
18:59, 27 Май, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что Армения в 2021 году вернется к темпам экономического роста 2019 года. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ответ на вопрос депутата фракции «Процветающая Армения» Артура Даллакяна.
«По нашему мнению, в следующем году мы вернемся к темпам экономического роста 2019 года», - сказал Пашинян.
В 2019 году экономический рост в Армении составил 7,6%, зафиксировав самый высокий рост за последние двенадцать лет.
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