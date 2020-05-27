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Пашинян надеется на возвращение в следующем году к темпам экономического роста 2019 года

Пашинян надеется на возвращение в следующем году к темпам экономического роста 2019 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что Армения в 2021 году вернется к темпам экономического роста 2019 года. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ответ на вопрос депутата фракции «Процветающая Армения» Артура Даллакяна.

«По нашему мнению, в следующем году мы вернемся к темпам экономического роста 2019 года», - сказал Пашинян.

В 2019 году экономический рост в Армении составил 7,6%, зафиксировав самый высокий рост за последние двенадцать лет.


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