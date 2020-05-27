Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении в конце июня не достигнет 500 тысяч. Как сообщает Арменпресс, министр здравоохранения Арсен Торосян заявил об этом в в ответ на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«Я говорил, что к концу июня у нас может быть 500 тыс случаев заражения. К счастью, в конце июня у нас будет не так много случаев, даже при таких быстрых темпах», - сказал Торосян.