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Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении в конце июня не достигнет 500 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении в конце июня не достигнет 500 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении в конце июня не достигнет 500 тысяч. Как сообщает Арменпресс, министр здравоохранения Арсен Торосян заявил об этом в в ответ на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«Я говорил, что к концу июня у нас может быть 500 тыс случаев заражения. К счастью, в конце июня у нас будет не так много случаев, даже при таких быстрых темпах», - сказал Торосян.


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