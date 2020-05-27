Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении в конце июня не достигнет 500 тысяч
18:53, 27 Май, 2020
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении в конце июня не достигнет 500 тысяч. Как сообщает Арменпресс, министр здравоохранения Арсен Торосян заявил об этом в в ответ на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.
«Я говорил, что к концу июня у нас может быть 500 тыс случаев заражения. К счастью, в конце июня у нас будет не так много случаев, даже при таких быстрых темпах», - сказал Торосян.
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