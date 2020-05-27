Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян призывает людей из группы риска коронавируса как можно меньше общаться с другими людьми. Как сообщает Арменпресс, Торосян сказал об этом в Национальном Собрании в ответ на вопрос члена фракции «Мой шаг» Ованеса Игитяна.

«Я призываю людей, которые находятся в группе риска, как можно меньше выходить на улицы, меньше общаться с другими людьми. Я призываю членов их семей следить за безопасностью здоровья пожилых людей», - сказал Торосян.

Министр отметил, что нужно приложить дополнительные усилия, чтобы уберечь пожилых людей от коронавируса.