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Мнацаканяна не удивляют проявления антиармянской пропаганды Азербайджана

Мнацаканяна не удивляют проявления антиармянской пропаганды Азербайджана

Различные проявления антиармянской пропаганды Азербайджана не удивительны для министра иностранных дел Армении Зохраба Мнацаканяна. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом в ответ на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Тарона Симоняна о том, как МИД реагирует на антиармянские статьи, публикуемые Азербайджаном в международной прессе.

«Есть много статей, будет много, и такова действительность. Нет ничего удивительного, мы имеем дело с этим каждый день и в разных форматах. Этот процесс начался не сейчас, не закончится завтра, такова реальность, это то, с чем мы имеем дело в течение этих лет», - сказал Мнацаканян.


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