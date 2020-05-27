Мнацаканяна не удивляют проявления антиармянской пропаганды Азербайджана

Различные проявления антиармянской пропаганды Азербайджана не удивительны для министра иностранных дел Армении Зохраба Мнацаканяна. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом в ответ на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Тарона Симоняна о том, как МИД реагирует на антиармянские статьи, публикуемые Азербайджаном в международной прессе.

«Есть много статей, будет много, и такова действительность. Нет ничего удивительного, мы имеем дело с этим каждый день и в разных форматах. Этот процесс начался не сейчас, не закончится завтра, такова реальность, это то, с чем мы имеем дело в течение этих лет», - сказал Мнацаканян.