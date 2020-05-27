Правительство не собирается отменять институт банковских гарантий на капстроительство: премьер

Правительство Армении не собирается отменять институт предоставления банковских гарантий на капитальное строительство. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в Национальном Собрании в ответ на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Геворга Горгисяна.

«Институт гарантий не будет отменен. Те, кто хочет его отменить, лоббируют продолжение механизма откатов асфальта в Армении», - сказал Пашинян.

Премьер добавил, что ни одно капитальное строительство не будет остановлено, все капитальные строительства проходят по графику.