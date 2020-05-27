Полиция в Гонконге задержала свыше 300 участников беспорядков. ТАСС

Полиция Гонконга к этому часу задержала свыше 300 участников незаконных акций протеста и нарушителей общественного порядка. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении правоохранительных органов.

Группы демонстрантов из числа молодежи собрались в разных районах города в знак протеста против рассматриваемого сейчас в Законодательном совете Гонконга законопроекта об уважении гимна КНР, а также планов Пекина принять закон о нацбезопасности в этом специальном административном районе Китая. Стражи порядка применили, по их словам, минимальную силу для разгона в деловом центре, в том числе так называемые перечные шарики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вслед за этим были отмечены беспорядки в районе Монгкок в материковой части города, где протестующие пытались блокировать дороги и кидали на проезжую часть мусор и гвозди. У некоторых задержанных были изъяты бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы.