Председатель Национального собрания Арцаха получает поздравительные послания

Предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян направил поздравительное послание председателю Национального собрания Республики Арцах Артуру Товмасяну в связи со вступлением на должность. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе НС НКР, в послании, в частности, говорится:

“Ваше Величество!

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост председателя Национального собрания Республики Арцах, желаю Вам крепкого здоровья и всех успехов во имя нашей страны и народа.

Уверен, что накопленный Вами на протяжении многих лет политический опыт и знания Вы полностью поставите на службу еще большему совершенствованию законодательного поля, что, в свою очередь, станет благоприятным поводом для процветания и безопасности нашей страны”.

Посол Республики Армения во Франции Асмик Толмаджян также поздравила новоизбранного председателя Национального собрания 7-го созыва.

“Уважаемый господин Товмасян!

От имени посольства Республики Армения во Франции и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на пост председателя Национального собрания Республики Арцах.

Желаю Вам успехов на этой ответственной должности, уверена, что Вы не пожалеете сил и энергии во благо мирного, безопасного развития Республики Арцах.

Уважаемый господин Товмасян, примите мои заверения в глубоком уважении”, - говорится в послании посла.

Новоизбранный председатель Национального собрания получил поздравительные послания и от руководителя фракции “Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна и от независимого депутата Национального собрания Армении Тиграна Уриханяна.