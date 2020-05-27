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Председатель Национального собрания Арцаха получает поздравительные послания

Председатель Национального собрания Арцаха получает поздравительные послания

Предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян направил поздравительное послание председателю Национального собрания Республики Арцах Артуру Товмасяну в связи со вступлением на должность. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе НС НКР, в послании, в частности, говорится:

“Ваше Величество!

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост председателя Национального собрания Республики Арцах, желаю Вам крепкого здоровья и всех успехов во имя нашей страны и народа.

Уверен, что накопленный Вами на протяжении многих лет политический опыт и знания Вы полностью поставите на службу еще большему совершенствованию законодательного поля, что, в свою очередь, станет благоприятным поводом для процветания и безопасности нашей страны”.

Посол Республики Армения во Франции Асмик Толмаджян также поздравила новоизбранного председателя Национального собрания 7-го созыва.

“Уважаемый господин Товмасян!

От имени посольства Республики Армения во Франции и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на пост председателя Национального собрания Республики Арцах.

Желаю Вам успехов на этой ответственной должности, уверена, что Вы не пожалеете сил и энергии во благо мирного, безопасного развития Республики Арцах.

Уважаемый господин Товмасян,  примите мои заверения в глубоком уважении”, - говорится в послании посла.

Новоизбранный председатель Национального собрания получил поздравительные послания и от руководителя фракции “Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна и от независимого депутата   Национального собрания Армении Тиграна Уриханяна.


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