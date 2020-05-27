Пакеты с продовольствием, предметами гигиены и прочими необходимыми предметами - 900 семьям

Министерство труда и социальных вопросов Армении и ОО “Прогрессивная армянская молодежь” подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого гуманитарная помощь будет оказана 900 семьям, проживающим в Ереване и в прилегающих общинах, в виде продуктов питания, предметов гигиены и других необходимых вещей. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве труда и социальных вопросов Армении.

“Цель подписания меморандума - нейтрализация социально-экономических проблем, возникших вследствие распространения в Армении эпидемии нового коронавируса, и предоставление целевого и адресного содействия.

Помощь будет оказана необеспеченным семьям, проживающим в Ереване и в прилегающих общинах, нуждающимся в гуманитарной помощи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, члены которых в результате эпидемии потеряли работу и остались вне программ содействия, принятых правительством.

В рамках меморандума общественная организация “Прогрессивная армянская молодежь” не только предоставит 900 семьям пакеты с продуктами питания, предметами гигиены и другие необходимые предметы, но и проинформирует граждан о мерах по охране здоровья и профилактической защите.

Для осуществления работ организация проводит набор и переподготовку добровольцев.

Организация берет на себя все расходы, необходимые при осуществлении гуманитарной помощи, в том числе и расходы на приобретение и транспортировку продуктов питания, предметов гигиены и других необходимых вещей, печатание информационных листов, аренду помещений, оборудования, медицинских и защитных средств и другие административные расходы.

Министерство труда и социальных вопросов, в свою очередь, предоставит информацию о нуждающихся гражданах для обеспечения адресности процесса.

Предоставление помощи начнется с 1 июня.

Стороны отметили, что эффективное преодоление социальных последствий пандемии возможно только при организации конструктивного взаимодействия государственных органов, частного сектора и гражданского общества, на что и будет направлена работа в рамках данного меморандума”, - говорится в сообщении министерства.