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IDBank снизил процентные ставки на студенческие кредиты в рамках специальной программы

IDBank снизил процентные ставки на студенческие кредиты в рамках специальной программы

Отныне студенты бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры государственных, а также имеющих государственную лицензию вузов смогут пользоваться льготными условиями при получении студенческих кредитов: годовая номинальная процентная ставка составит 6-7% (фактическая процентная ставка – 9,38%). Кредит предоставляется со ставкой в 9%, из которых 2% - для всех студентов, а 3% - для студентов, проявивших отличную успеваемость в предыдущем учебном году, в результате подлежащая к выплате процентная ставка составит 6,38-7,38%.

Новые условия предоставления студенческого кредита касаются как действующих, так и новых кредитов.

IDBankтакже участвует в государственных мероприятиях по нейтрализации экономических последствий коронавируса.

В рамках 14-го мероприятия Правительства РА «По нейтрализации экономических последствий коронавируса» с 1-го мая по 31-е декабря действующие и новые студенческие кредиты будут субсидированы полностью или в размере 5%, в зависимости от успеваемости студента.

С условиями предоставления студенческих кредитов можете ознакимиться на официальном сайте Банка.

 

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