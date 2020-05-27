Предложения СППА нашли место в решениях Президиума Делового совета ЕАЭС

На 13-м дистанционном заседании Президиума Делового совета ЕАЭС Союз промышленников и предпринимателей Армении представлял его вице-президент Нерсес Караманукян.

Как сообщили «Арменпресс» в Союзе промышленников и предпринимателей Армении, на состоявшемся 26 мая заседании президиума Нерсес Караманукян, подводя итоги проделанной работы СППА, отметил, что армянская сторона подняла проблемы, препятствующие нормальному товарообороту. “В частности, были представлены различные проблемы, связанные с возвращением налога на добавленную стоимость, которые возникают у импортеров и экспортеров, связанные с процессом транзитных перевозок. Существуют также проблемы в процессе заполнения счетов.

В связи с обсужденными многочисленными вопросами председательство приняло ряд решений, в которых нашли место также и предложения армянской стороны. Были обсуждены также и организационные вопросы. Участники заседания призвали национальные союзы промышленников и предпринимателей своевременно и более активно участвовать в процессах формирования проектов и регулирований, обсуждаемых в Экономическом совете ЕАЭС.

Вице-президент СППА принял участие и в форуме “Евразийское экономическое интеграционное взаимодействие как важный фактор развития”, предшествовавшем заседанию Делового совета ЕАЭС. Среди обсужденных на форуме промышленников и предпринимателей России вопросов был также и проект пятилетней программы Евразийского экономического союза, которому армянская сторона дала положительную оценку. Также был представлен российский опыт борьбы с коронавирусом”, - говорится в сообщении СППА.