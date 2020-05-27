Самоизолированным социально уязвимым будут выделены продукты питания и дезинфицирующие средства

Правительство осуществило перераспределение в бюджетных средствах и выделило 50 млн драмов областям Армении - по 5 млн драмов каждой. Как передает «Арменпресс», министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что в рамках этого мероприятия предусмотрено по указанию врача выделить социально уязвимым группам продукты питания, санитарно-гигиенические принадлежности. Также обеспечить работы по транспортировке, складированию и распределению продуктов и предметов сангигиены по областям.

“Этим лицам будут предоставлены мука, гречка, чечевица, рис, растительное масло, сахар, йодированная соль, а также мыло, стиральный порошок, жавель, алкогель”, - представил министр.