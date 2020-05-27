Льготные кредиты для начинающих бизнес с “нуля”: утверждена 19-ая антикризисная программа

Правительство Армении утвердило 19-ю программу по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса.

Министр экономики Тигран Хачатрян отметил, что цель мероприятия - помочь гражданам Армении и хозяйствующим субъектам преодолеть влияние экономических последствий эпидемии путем реализации конкурентоспособных бизнес-программ.

Цель содействия - посредством расширения предпринимательских знаний и повышения доступности финансов способствовать реализации предпринимательских идей бенефициаров, стремящихся создать бизнес с нуля, инновационному развитию бизнес-программ бенефициаров.

“Бенефициарами мероприятия являются зарегистрированные на территории Армении организации или частные предприниматели (за исключением деятельности в розничной и оптовой сферах), которые соответствуют критериям, установленным Законом Республики Армения “О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства”, в течение 12 месяцев, предшествующих дню подачи заявки на содействие, имели хорошую налоговую и кредитную историю, деятельность преимущественно осуществляли в областях Республики Армения, не являлись бенефициарами Фонда “Центр содействия инвестициям" в рамках государственного финансового содействия. При обращении за содействием для начинающих данного мероприятия, в течение как минимум 24 месяцев до дня подачи заявки на содействие они не являлись бенефициарами государственной финансовой поддержки, осуществляемой через Фонд "Центр поддержки инвестиций”, - сказал он.

75% финансовых средств, необходимых для осуществления мероприятия, предоставляется как беспроцентный заем со сроком погашения на 8 лет, а 25% - как грант.

Мероприятие осуществляется посредством Фонда "Центр содействия инвестициям" путем предоставления гарантий для льготного кредитования. Кредитование осуществляется действующими на территории Армении лицензированными банками и кредитными учреждениями.

Кредиты, предоставляемые с использованием инструментов содействия, должны соответствовать следующим требованиям:

Валюта - драм Республики Армения

Срок - максимум 60 месяцев

Льготный период основной суммы кредита для начинающих бенефициаров может составлять не более 6 месяцев

Максимальный лимит кредита одного бенефициара составляет 10 млн драмов для начинающих и 20 млн драмов (по сумме) для бенефициаров инновационного развития. Годовая фактическая процентная ставка кредита – 7 - 10%.