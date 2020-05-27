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28 мая будет запрещен вход на территорию Сардарапатского мемориального комплекса

28 мая будет запрещен вход на территорию Сардарапатского мемориального комплекса

С целью предотвращения распространения эпидемии в Республике Армения и во избежание возможных человеческих скоплений 28 мая будет запрещен въезд транспортных средств и вход граждан на территорию Мемориального комплекса Сардарапата. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Полиции Армении.

В заявлении отмечается, что нарушение порядка приведет к правовым последствиям.


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