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Следующий сезон Премьер-лиги состоится в сентябре

Следующий сезон Премьер-лиги состоится в сентябре

Футбольный сезон 2020 / 2021 в Англии может начаться в сентябре.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Daily Mail”.

По данным издания, команды Премьер-лиги выступают за старт нового сезона в сентябре, независимо от того, когда закончится прерванный сезон.

Ранее стало известно, что футбольные клубы провели голосование в своих клубах и единогласно согласились возобновить групповые тренировки. С 19 мая они тренировались группами, но группы были не очень большими, и между футболистами сохранялось социальное расстояние. Британское правительство уже разрешило возобновить Премьер-лигу. Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян


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