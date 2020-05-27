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На заседании Совета ЕЭК подробно обсуждались препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС

На заседании Совета ЕЭК подробно обсуждались препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС

Вице-премьер Мгер Григорян посредством видеосвязи принимает участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

На заседании детально были обсуждены все препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

В частности, в результате обсуждения, по инициативе армянской стороны было принято решение до 1 августа представить предложения по решению обозначенных задач, которые будут включены в план мероприятий по созданию полноценных условий для беспрепятственной перевозки товаров из одного государства-члена ЕАЭС в другое государство, не имеющее границ с другими государствами-членами ЕАЭС.


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