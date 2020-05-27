Новые постановки, гастроли в общинах: амбициозные планы Арташатского драматического театра

Арташатский государственный драматический театр им. Амо Харазяна после снятия чрезвычайного положения в рамках программы “День театра в общине” планирует выступить в общинах со своими спектаклями, играя как в различных культурных структурах, так и на открытых территориях.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор театра Камо Нагдалян напомнил, что в прошлом году в театре открылся Малый зал на 80 человек, где ставятся кукольные спектакли. Он что это большое достижение, поскольку младшего зрителя с самого детства необходимо привязать к театру. “До эпидемии коронавируса на Малой сцене мы сыграли “Трех поросят” Дереника Мартиросяна”.

Касаясь ожидаемых спектаклей, директор сообщил, что, сотрудничая с образовательными учреждениями, театр ставит также и программные спектакли. Баграт Геворкян работает над постановкой спектакля по произведению Нар-Доса “Наш квартал”, будет представлена поэзия Амо Сагияна, а приглашенный из Еревана режиссер Армен Маргарян на сцене Арташатского театра поставит спектакль “Дом на границе”, в основе которого произведение польского драматурга Славомира Мрожека.

“Мы часто привлекаем к постановочным работам приглашенных режиссеров, что весьма эффективно. Театр обогащается различными театральными стилями, подходами”, - отметил Нагдалян.

Директор в деле развития театра придает значение и участию в фестивалях. “Раньше этот вопрос не был решен, и театр оставался островком, но я поставил задачу участвовать в фестивалях, и быть представленными должным образом. Важна также и кадровая политика, повышение художественного качества. Подобные проблемы есть во всех театрах, но я верю в своих коллег и в мои силы, поскольку в нашем театре есть замечательные актеры. Мы сможем постепенно решить все проблемы, и сделать театр Арташата более представительным”, - подчеркнул директор театра.